"Росатом" збудує першу білоруську АЕС поза конкурсом

"Росатом" збудує в Білорусії атомну електростанцію без участі в тендері, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на представника держкорпорації. Відповідні права російська сторона отримає після підписання в першому кварталі 2009 року міжурядової угоди з Білорусією.

Про підписання цієї угоди уряд Білорусії і делегація "Росатома" домовилися 21 січня в Мінську. За словами представника "Росатому", договір "відкриває сторонам можливість перейти до прямих переговорів про будівництво першої білоруської АЕС `під ключ`".

Наприкінці грудня стало відомо, що саме "Росатом" зводитиме білоруську АЕС. Ці припущення були підтверджені чиновниками з білоруського МНС. Раніше Білорусія пропонувала кільком компаніям з різних країн світу взяти участь в будівництві, проте позитивну відповідь дав тільки "Росатом".

Передбачалося, що будівництво АЕС в Білорусії почнеться в січні 2009 року. Такі терміни називав рік тому перший віце-прем`єр Володимир Семашко.