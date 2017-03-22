МЗС перевіряє інформацію щодо наявності українців серед постраждалих через стрілянину в центрі Лондона
17:56, 22 березня 2017Суспільство
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Біля Палати громад у Лондоні сталася стрілянина, нападника застрелили, щонайменше 10 осіб поранені.
Ілюстрація / REUTERS
Консул перевіряє можливу наявність українців серед постраждалих внаслідок стрілянини біля парламенту Британії.
Про це у Twitter повідомляє Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України.
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"Трагічні події в Лондоні 22.03.17. Консул перевіряє, чи не постраждали українці", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, біля Палати громад у Лондоні сталася стрілянина, нападника застрелили, щонайменше 10 осіб поранені.
Поліція Лондона назвала подію у британського парламенту терактом.
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