МЗС перевіряє інформацію щодо наявності українців серед постраждалих через стрілянину в центрі Лондона

17:56, 22 березня 2017
Суспільство
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Біля Палати громад у Лондоні сталася стрілянина, нападника застрелили, щонайменше 10 осіб поранені.

Ілюстрація / REUTERS

Консул перевіряє можливу наявність українців серед постраждалих внаслідок стрілянини біля парламенту Британії.

Про це у Twitter повідомляє Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України.

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"Трагічні події в Лондоні 22.03.17. Консул перевіряє, чи не постраждали українці", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, біля Палати громад у Лондоні сталася стрілянина, нападника застрелили, щонайменше 10 осіб поранені.

Поліція Лондона назвала подію у британського парламенту терактом.

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Теги: #поліція#стрілянина#теракт#Лондон