Поліція Лондона назвала терактом події поряд з британським парламентом (фото, відео)

Міська поліція Лондона розглядає напад біля Палати громад (нижня палата британського парламенту) як терористичний акт.

«Ми розслідуємо це як терористичний інцидент, поки не отримаємо даних, що доводять зворотне», — заявили в поліції.

Incident in #Westminster: We are treating this as a terrorist incident until we know otherwise — Metropolitan Police (@metpoliceuk) March 22, 2017

Як повідомляє британське видання The Telegraph, нападника було застрелено, коли він намагався потрапити до Вестмінстерського палацу, де також розташовується парламент.

Очевидці повідомили, що бачили машину, яка врізалася в периметр загородження на Вестмінстерському мості та наїхала на перехожих, залишивши "десятки пораненими". Водій після інциденту побіг в сторону поліцейських, які охороняли будівлю парламенту. Ця подія сталася перед тим, як було поранено ножем поліцейського. За даними очевидців, озброєний чоловік з ножем здійснив напад на офіцера поліції, після чого нападника застрелили.

Очевидці почули щонайменше три постріли. Також вони описали нападника як чоловіка азійської зовнішності, якому було близько сорока років.

За попередніми даними, невідомий на машині збив кількох пішоходів на Вестимінстерському мосту, після чого врізався в огорожу біля будівлі парламенту.

Приблизно в той же час було скоєно напад з ножем на поліцейських, які чергували біля парламенту; поліція відкрила вогонь по нападнику.

Телеканал Sky News з посиланням на джерела в силових структурах повідомляє, що нападниками в обох випадках, за попередніми даними, був один і той же чоловік. Офіційних даних про загиблих і постраждалих немає. Фотокореспондент Reuters з місця подій повідомляв про «дюжину» постраждалих.

"Someone rushed through, attacked a policeman... he appeared to be carrying a knife. We heard lots of gunfire" witness tells Sky News pic.twitter.com/3tMbYIoByH — Sky News (@SkyNews) March 22, 2017

WATCH: "We heard a very very loud bang." Eyewitness to unfolding firearms incident near london's Parliament: https://t.co/byE6eoqNfqpic.twitter.com/xLMXTZzc3n — Good Morning America (@GMA) March 22, 2017