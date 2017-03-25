Представники НАТО прибувають у Балаклію для розмінування території

Представники НАТО прибувають у Балаклію, де сталася пожежа на території військового складу, для проведення робіт з розмінування.

Про це голова Харківської обласної державної адміністрації Юлія Світлична повідомила в ефірі телеканалу «112 Україна».

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«Можу сказати, що вже на цю хвилину прибувають представники НАТО, щоб провести роботу з розмінування самої військової бази за указом президента», - повідомила Світлична.

За її словами, електропостачання міста буде відновлено до неділі, а газопостачання - до наступного четверга.

Також голова Харківської ОДА підкреслила, що мешканці міста забезпечені гуманітарною допомогою, і повідомила про підготовку заявок на отримання фінансової допомоги від Кабінету міністрів на проведення відновлювальних робіт.

Як повідомляв УНІАН, вночі 23 березня у Балаклії на території військового арсеналу Міноборони виникла пожежа з подальшою детонацією боєприпасів.

Жертв серед військовослужбовців не було. Внаслідок вибухів загинула одна жінка Ще декілька осіб зазнали поранень.

23 березня президент України Петро Порошенко повідомив, що дав термінове доручення МЗС, Міноборони та ДСНС «залучити допомогу НАТО для гуманітарного розмінування в Балаклії».

24 березня віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе повідомила, що США та Словаччина вже висловили готовність допомогти Україні в розмінуванні військового арсеналу у Балаклії в рамках співпраці з Євроатлантичним координаційним центром реагування на катастрофи.