Частина Балаклії досі залишається без світла і газу
Як зазначив голова РДА, повністю знеструмлене ще одне село, розташоване поруч зі складами боєприпасів.
Внаслідок детонації військового арсеналу частина міста Балаклія залишається без світла та газу. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив голова Балаклійської райдержадміністрації Степан Масельський.
Він зазначив, що у безпосередній близькості до території військового арсеналу повалені 6 прольотів лінії електропередач потужністю 10 кВт.
«Сьогодні вони лежать, і ми не можемо туди дійти, щоб розпочати роботи (з відновлення електромережі - УНІАН)», - сказав чиновник.
За його словами, на сьогоднішній день без світла залишається близько 10% населення у місті.
Як зазначив голова РДА, повністю знеструмлене ще одне село, розташоване поруч зі складами боєприпасів.
«Без світла у нас залишається село Фащівка, в село Борщівка ми можемо о 22.00 подати. В села Яковенкове та Вербівка електроенергію сьогодні подано», - сказав Масельський, зауваживши, що водопостачання та водовідведення там не припинялося.
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Він повідомив, що 25 березня 140 працівників газової служби розпочнуть подвірний обхід території, яку встигли розмінувати працівники ДСНС.
«Коли ми пройдемо, закриємо всі газові прилади, розпочнемо поступово включення (газу - УНІАН). Це у нас займе близько 4-5 днів», - підсумував голова РДА.
Як повідомляв УНІАН, пожежу на території військового арсеналу Міноборони у Балаклії повністю загасили, відбувається ліквідація її наслідків.
Жертв серед військовослужбовців не було, але під зруйнованими конструкціями будинку у Балаклії знайдено тіло загиблої жінки. Також поранення отримали двоє жінок.
За даними ДСНС, з Балаклії та 9 прилеглих населених пунктів, які розташовані у небезпечній 10-кілометровій зоні, було евакуйовано близько 20 тисяч осіб.