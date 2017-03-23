Пожежа на складі боєприпасів у Балаклії може тривати до 7 діб – Гройсман

Пожежа на військовому арсеналі в Балаклії Харківської області може тривати до 7 діб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу в Балаклійському районі сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, відповідаючи на питання журналістів про можливу тривалість детонування боєприпасів.

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«Ми бачимо ситуацію, як вона розвивається. Це до одного тижня. Це може бути від декількох діб — до 7 діб, так як ми сьогодні розраховуємо. Все залежить від багатьох чинників», - підкреслив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, вночі 23 березня в результаті пожежі на складі Міноборони в Балаклії почали вибухати боєприпаси. За попередньою інформацією, жертв серед військовослужбовців та цивільного населення немає, але осколкове поранення у скроню отримала 54-річна жінка, яку госпіталізовано.

СБУ кваліфікувала вибухи як диверсію. Також, як повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос, серед версій виникнення пожежі на складі розглядається службове недбальство. За його словами, згідно з результатами перших допитів, перед пожежею на складі було чутно гул безпілотника, потім почалися вибухи.

Евакуйовано майже 20 тис. жителів Балаклії та довколишніх населених пунктів. «Украерорух» тимчасово закрив небо для польотів у радіусі 40 км. У свою чергу, міністр оборони України Степан Полторак повідомив, що над місцем пожежі у 50-кілометровій зоні закритий повітряний простір для усіх літальних апаратів.

Станом на 13.00, за даними Міноборони, сталося розширення площі пожежі.