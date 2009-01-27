Японські супермаркети і ресторани знижують ціни через кризу

Мережеві супермаркети і ресторани Японії дедалі більше включаються в кампанію зниження цін, щоб зупинити відтік покупців і відвідувачів через кризу, повідомила телекомпанія NHK.

Супермаркети і ресторани намагаються привернути відвідувачів низькими цінами, використовуючи високий курс ієни і низькі ціни на нафту.

Високий курс ієни, що виявився фатальним для промисловості, орієнтованої на експорт, знижуючи прибутки японських компаній від продажів за кордоном при зворотному перерахунку їх в ієни, може стати добрим шансом для підвищення споживання усередині країни.

Наприклад, мережа супермаркетів Seiyu з минулого року знизила ціни на імпортні продукти, оскільки в ієнах вони коштують самому магазину дешевше. З кінця минулого тижня зниження цін до 40% торкнулося і 1,4 тисячі найменувань електроприладів і товарів для помешкань. З лютого мережа планує включити в цю кампанію і 200 найменувань товарів з пластмас, зігравши на низьких цінах на нафту.

З кінця минулого року аналогічні кампанії під слоганами "Висока ієна - низькі ціни" і "Прорив з депресії" регулярно проводять найбільші мережі Ito Yokado і AEON.

Не залишається осторонь і ресторанний бізнес. Одна з найбільших у країні мереж питних закладів Watami планує дати старт своєї кампанії зниження цін, почавши з цін на пиво та інші алкогольні напої. Мережа ресторанів сімейного класу Denny`s провела кампанію під слоганом "Висока ієна – дешевші стали 200 найменувань меню".

РІА “Новости”