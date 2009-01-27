Газова війна з Росією прискорить інтеграцію України в ЄС?

Газовий конфлікт з Росією прискорить інтеграцію України до Євросоюзу, вважає посол Чехії в Україні Ярослав Башта. Насамперед в енергетичній сфері. Дипломат каже, після газової кризи Європа усвідомила необхідність серйозно переглянути свою стратегію енергетичної безпеки.

Чеський посол зауважує, що газова війна Росії з Україною була для Європи страшнішою, аніж серпневий конфлікт у Грузії. «Газове протистояння вплинуло на дві третини європейських країн, воно тривало три тижні, і це є найбільшим газовим конфліктом за останні десять років».

Тому, каже Ярослав Башта, Євросоюзу слід негайно замислитися над будівництвом нових альтернативних газогонів та ліній енергопостачання між країнами ЄС. «Аби у випадку подібних криз була можливість допомагати сусіднім країнам у межах Євросоюзу, що поки що технічно було неможливо»,- зазначив Башта.

Башта запевнив, що енергетичні проблеми будуть пріоритетом для ЄС в наступні півроку, поки Чехія головуватиме в Євросоюзі. За цей час чеські дипломати хочуть допомогти Україні вибудувати спільний з Європою енергетичний простір та сприятимуть реалізації проекту ЄС Східне партнерство.

Німецька хвиля