Підлітку на Одещині батько прислав бойову гранату поштою

У місті Болград Одеської області у неповнолітнього правоохоронці вилучили бойову гранату, яку він отримав від батька-військовослужбовця поштою.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, до поліції надійшла оперативна інформація про те, що 17-річний місцевий житель за місцем проживання зберігає боєприпаси.

Під час санкціонованого обшуку 27 березня за місцем проживання 17-річного підлітка співробітники поліції виявили і вилучили гранату РГД-5. За його словами, восени 2016 року його батько-військовослужбовець надіслав синові посилку з форменим одягом, продуктами харчування і зазначеною гранатою.

Читайте такожУ Зайцево виявили схованку зі зброєю та боєприпасами російського виробництва

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами) КК України. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Гранату направлено на експертизу. На даний час проводяться відповідні слідчі заходи.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Харківській області внаслідок вибуху гранати РГД-5 у квартирі загинув чоловік, ще двоє отримали поранення.

За відомостями поліції, за адресою виїхала слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічного управління. Попередньо встановлено, що 47-річний господар квартири з двома товаришами, віком 33 та 45 років, вдома разом розпивали спиртні напої. Чоловік вирішив похизуватись гранатою РГД-5 перед односельцями та висмикнув чеку. Стався вибух.