Грузини запустили флешмоб щодо надання "безвізу" Україні (фото, відео)

Громадяни Грузії, яка 28 березня отримала безвізовий режим з ЄС, влаштували флешмоб на підтримку України.

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Учасники такого флешмобу публікують свої фото з хештегом #Visa_Free_For_Ukraine. У руках вони тримають напис "Я не відчуваю себе європейцем достатньо, допоки Україна не отримає "безвіз".

Українці, у свою чергу, у коментарях під фото дякують грузинам за такий жест.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу затвердила "безвіз" для Грузії 27 лютого 2017-го, а 1 березня відбулася офіційна церемонія підписання документів між ЄС та Тбілісі. 28 березня для них почав діяти безвізовий режим.