У Чернігівській області борги бюджетникам досягли 46 млн

У Чернігівській області заборгованість по зарплаті працівникам бюджетної сфери станом на 1 січня 2009 року становила майже 46 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час засідання прес-клубу реформ заступник голови Чернігівської облдержадміністрації Володимир ПРИХОДЬКО.

Так, освітяни минулого року не отримали 25,3 млн. грн. зарплати, медики – 11,8 млн. грн., працівники органів місцевого самоврядування – 3,6 млн. грн., працівники закладів культури – 2,9 млн. грн., працівники сфери соціального захисту – 1,7 млн. грн., фізичної культури – 300 тис. грн. тощо.

Як пояснив В.ПРИХОДЬКО, дефіцит коштів виник ще при формуванні бюджету на 2008 рік.

Він зазначив, що Чернігівська облдержадміністрація зверталась до Кабінету міністрів і Міністерства фінансів з проханням втрутитися у ситуацію, однак безрезультатно. Крім того, сказав В.ПРИХОДЬКО, наприкінці року ситуація ускладнилася і через зменшення надходжень до місцевих бюджетів, оскільки основним джерелом наповнення доходної частини бюджету є податок з доходів фізичних осіб. Через скорочення працівників, а також через скорочення робочого тижня на підприємствах цей вид надходжень зменшився.

Водночас у 2008 році був значно меншим трансфер із державного бюджету на покриття дефіциту коштів з виплати зарплати. Так, якщо 2006 року з держбюджету на ці потреби надійшло 38,8 млн. грн., 2007 року – 73,9 млн. грн., то 2008 року – лише 29,9 млн. грн., повідомив В.ПРИХОДЬКО.