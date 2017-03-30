На Чернігівщині правоохоронці викрили "реабілітаційний центр", в якому утримували понад 200 людей

На Чернігівщині СБУ спільно із Генеральною прокуратурою викрили протиправну діяльність організованої злочинної групи, що діяла під прикриттям центру з реабілітації наркозалежних, незаконно позбавляючи людей волі.

Як повідомляє прес-центр СБУ, організатори незаконного бізнесу приймали замовлення на примусове «лікування» у так званому реабілітаційному центрі людей, які, на думку їхніх родичів чи знайомих, страждають від наркотичної, алкогольної, або іншої залежності.

Члени угруповання виїжджали до рекомендованих людей та під психологічним тиском змушували їх відправитися на лікування. У разі відмови, зловмисники силою доставляли людей до «реабілітаційного центру».

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«Реабілітанти» утримувались у спеціально облаштованих бараках та підвалах, до них застосовувались тортури. Позбавлені волі не могли самостійно покинути місце перебування, за ними постійно спостерігали «наглядачі» центру. Вони також не розпоряджались власним часом та примусово працювали на деревообробному виробництві, сільськогосподарських та будівельних роботах на користь власників незаконного бізнесу.

У результаті спецоперації співробітники СБУ звільнили понад 200 незаконно утримуваних людей, які вже підтвердили факти катування та нанесення їм тяжких тілесних ушкоджень. Також затримано 22 наглядачів, у тому числі трьох осіб, які виконували організаторські функції.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці виявили знаряддя тортур, а в кабінеті засновника «центру» – бойову гранату РГД-5 та травматичну зброю.

Як уточнили УНІАН в управлінні СБУ в Чернігівській області, спецоперацію по звільненню незаконно утримуваних людей проведено цього тижня.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 127 (катування) та ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Триває комплекс невідкладних слідчих дій.