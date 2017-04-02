Балаклія оговтується після вибухів на арсеналі: містян вчать поводитись із боєприпасами, поля розміновують

Станом на ранок неділі, 2 квітня, пожеж на території Балаклії та прилеглих населених пунктів внаслідок вибухів боєприпасів не зафіксовано. Як повідомили у прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій, триває нетехнічне обстеження території прилеглої до Балаклії в радіусі 10 кілометрів продовжується розмінування сільськогосподарських угідь.

Читайте такожУ Балаклії через вибухи на арсеналі без житла залишились більше 90 родин

«Організовано проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з місцевим населенням щодо правил поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів. Роздано 7 тис. пам’яток щодо дій населення у разі виявлення ВНП», - йдеться у повідомленні.

Також у ДСНС зауважили, що проведено інструкторсько-методичне заняття з педагогічним складом закладів освіти по проведенню інформаційно-роз’яснювальної роботи з дітьми щодо правил поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів.

До виконання робіт з розмінування від ДСНС залучено 100 піротехніків та 36 одиниць спеціальної техніки (20 піротехнічних розрахунків).

Для обігріву постраждалого населення та організації дворазового гарячого харчування ДСНС розгорнуто пункт обігріву (на вул. Арсенальна,) до якого звернулось 1 249 осіб (1 квітня – 188 осіб).

Крім того, поінформували у відомстві,завершується відновлення газопостачання Балаклії. Залишилось підключити майже 340 абонентів. Проводиться робота з прочистки та відновлення вентиляційних каналів. Відновлено теплопостачання міста за винятком військового містечка.

«Проводяться відновлювальні роботи у 34 багатоповерхових будинках, в 1 школі, 1 дитсадку та 1 закладі охорони здоров’я (встановлення нових вікон, ремонт дахів). Відновлено покрівлю в 7 приватних будинках та 1 школі», - йдеться у повідомленні.

Місцева влада організувала одноразове гаряче харчування жителів найбільш постраждалих районів Балаклії. Також здійснюється адресна роздача продуктових наборів (1 квітня 1 тис. продуктових наборів).

Також, інформують у ДСНС, надається гуманітарна допомога постраждалому населенню у вигляді будівельних матеріалів (роздано 143 тонн) та продуктів харчування (роздано 76 тонн). Представниками ДСНС спільно з місцевими комунальними службами проведено генеральне прибирання міста та прилеглих населених пунктів. Організовано вивезення будівельного сміття, рештків віконних рам та шиферу, прибирання прибудинкових територій та вулиць міста.

В зоні надзвичайної ситуації зосереджено угруповання сил загальною чисельністю 986 чоловік та 129 одиниць техніки, у тому числі від ДСНС — 201 чоловік особового складу та 61 одиниця спеціальної та пожежної техніки.

На базі Балаклійської районної державної адміністрації організовано роботу гарячої телефонної лінії в цілодобовому режимі (05749-5-10-76).

Як повідомляв УНІАН, вночі 23 березня у Балаклії внаслідок пожежі вибухнув військовий арсенал. Через небезпеку було евакуйовано близько 20 тисяч людей. Внаслідок розривів снарядів загинула жінка, ще кілька людей отримали поранення.