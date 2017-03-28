У Балаклії на 80% відновлено газопостачання - ДСНС

У Балаклії та прилеглих населених пунктах відновлено енергопостачання, а також на 80% відновлено газопостачання самого міста.

Як повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій, продовжується робота щодо повного відновлення газопостачання Балаклії та району.

«З тимчасових евакуаційних пунктів до м. Балаклія переміщено всіх евакуйованих», - йдеться у повідомленні.

Крім того, організовано проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з місцевим населенням щодо правил поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних предметів.

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Зазначається, що до Штабу з надзвичайної ситуації надійшло 424 заявки щодо виявлення боєприпасів, зокрема, 28 березня - 16 заявок від населення, яке повернулось у місто і виявило предмети, ззовні схожі на ВНП у місцях, що були недоступні піротехнікам під час подворового обстеження.

Всього ж з початку робіт вилучено 1 тис. 466 вибухонебезпечних предметів.

Як повідомляв УНІАН, вночі 23 березня на складі Міністерства оборони в місті Балаклія (Харківська обл.) почали вибухати боєприпаси й розгорілася пожежа. СБУ кваліфікувала вибухи як диверсію.

Через вибухи евакуйовано майже 20 тисяч жителів довколишніх населених пунктів. Внаслідок розривів снарядів загинула одна жінка, ще 5 людей отримали поранення.

24 березня пожежу було погашено, але окремі осередки тління залишалися до 26 березня. Станом на ранок 27 березня територія Балаклеї та дев'яти прилеглих населених пунктів була очищена від вибухонебезпечних предметів.