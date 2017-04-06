Чи почнете ви більше подорожувати після запровадження "безвізу" з ЄС? – опитування УНІАН

6 квітня 2017 року Україна впритул наблизилася до довгоочікуваного безвізового режиму з Євросоюзом – Європейський парламент проголосував за скасування віз для українців.

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Тепер питання "безвізу" для українців мають розглянути посли країн - членів Європейського Союзу, що може відбутися 26 квітня.

Після того, як рішення буде ухвалено на засіданні комітету, воно ще має бути затверджене Радою ЄС з подальшим підписанням представниками Європарламенту і головуючої у Євросоюзі країни та публікацією в Офіційному журналі ЄС.

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Очікується, що після завершення усіх процедур українці зможуть подорожувати до Євросоюзу без віз вже цього літа.

У зв'язку з цим УНІАН вирішив поцікавитися у своїх читачів, чи почнуть вони більше подорожувати після запровадження безвізового режиму з Європейським Союзом.