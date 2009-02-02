Ціна на золото злетіла до піврічного максимуму

Ціна на золото за підсумками регулярної торгової сесії 30 січня на біржі NYMEX піднялася на 22,2 долара (2,4 відсотка) до відмітки 927,3 долара за унцію. Цей показник є максимальним з липня 2008 року. Всього за тиждень золото подорожчало на 3,5 відсотка, а за місяць - на 4,9 відсотка. Золото дорожчає на тлі погіршення ситуації в світовій економіці і викликаного нею пошуку приватними іноземними інвесторами "тихої гавані" для вкладення коштів.

Одночасно ціна на нафту марки WTI виросла на 24 центи, склавши 41,68 долара за барель. За підсумками всього січня нафта подешевшала на 14 відсотків.

Американські фондові індекси знову закрилися в мінусі після серії негативних новин щодо стану економіки США. Зокрема, ВВП країни в четвертому кварталі 2008 року знизився на 3,8 відсотка, що стало гіршим результатом з 1982 року. В результаті індекс Dow Jones знизився на 1,82 відсотка до 8001 пункту, високотехнологічний Nasdaq втратив 2,08 відсотка, закрившись на відмітці 1476 пунктів, а індекс широкого ринку S&P`s 500 впав на 2,28 відсотка до 826 пунктів.

Загалом основні показники ринку акцій США провели найгірший січень за всю історію свого існування. Індекс S&P 500, наприклад, знизився за місяць на 8,6 відсотка. Попередній антирекорд був встановлений в 1970 році.

Індекси бірж Європи також показали негативні результати за підсумками торгів. Британський FTSE впав на 0,97 відсотка до 4150 пунктів, німецький DAX втратив 2,03 відсотка, склавши 4338 пунктів, а французький CAC 40 знизився на 1,19 відсотка до 2974 пунктів.

Лента.ру