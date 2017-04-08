МВС анулювало ліцензію охоронної фірми, причетної до кривавих подій у Полтаві

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що МВС анулювало ліцензію кременчуцької охоронної фірми «Скорпіон-2016», причетної до кривавих подій у Полтаві. Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

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За словами Авакова, винними в події, що відбуваються, він вважає міську владу Полтави, яка необдумано виділила територію «Газетної арки» під забудову.

«Необдумане рішення міської ради про виділення забудови елемента будівлі, що викликало бурхливі протести останнім часом, призвело до таких сутичок. Забудовник найняв охоронну фірму, яка намагалася протистояти людям, результат ви всі бачили: 13 поранених», - сказав Аваков.

«Міністерство внутрішніх справ України анулювало ліцензію охоронної фірми «Скорпіон - 2016», і надалі ми будемо діяти аналогічним чином», - наголосив глава МВС.

Як повідомляв УНІАН, у центрі Полтави напередодні ввечері близько трьох сотень людей виступали проти забудови так званої арки «Газетного ряду» - території, де протягом багатьох років працювали торговці пресою. Після того як арка перейшла у власність місцевого підприємця, її заварили металевими листами.

В результаті сутичок на акції протесту проти забудови затримано 8 осіб. Один з мітингувальників - учасник АТО Олександр Коба дістав тяжке ножове поранення. Хірургічне втручання також провели другому пораненому, який також виявився ветераном АТО.

Вчора у Верховній Раді України було зареєстровано проект постанови про призначення позачергових виборів міського голови Полтави. Ініціатори подання проекту звинуватили мера міста в кровопролитті.