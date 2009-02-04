Тимошенко поскаржиться на банки до НБУ
Ключові слова "кредити" та "агропром"
Уряд України вже сьогодні має намір передати Національному банку України список банків, які не продовжили кредити аграріям.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на нараді щодо ситуації із забезпеченням аграріїв пальним.
Вона зазначила, що уряд визначив банки, які не продовжили кредити, з усіх 92 банків, що кредитують агропромисловий комплекс.
Ю.ТИМОШЕНКО уточнила, що в цілому не продовжені кредити приблизно на 3 млрд. грн.
Як повідомляв УНІАН, 26 січня Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що банки одержуватимуть рефінансування НБУ за умови пролонгації кредитів для агропромислового комплексу.
Прем`єр-міністр уточнила, що на сьогодні агропромисловий комплекс обслуговують 92 комерційних банки. За її словами, на даний час для агропромислових підприємств банки пролонгували до жовтня 2009 року кредити на загальну суму 1 млрд. грн., тоді як 3,2 млрд. грн. кредитів ще не продовжено. «Необхідно передбачити обов`язкову умову – для того, щоб одержати рефінансування, банк повинен пролонгувати кредити для аграрного комплексу, включаючи збереження застав і відсотків на тому рівні, які дають право на життя аграрному бізнесу, а не знищують його у зародку», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.