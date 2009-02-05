«Фаїна» готується до відплиття

Сомалійські пірати невеликими групами залишають українське судно “Фаїна”.

Про це повідомляє сайт “Морський бюлетень-Совфрахт” з посиланням на інформацію від судновласника.

Пірати залишають судно невеликими групами з невеликою кількістю грошей при кожній, причому наступна група не сходить з судна, поки попередня не повідомить на борт, що вони успішно досягли берега, ніхто на них не напав і загрози немає.

Тим часом українські моряки готують судно до відплиття.

Як повідомлялося, сомалійські пірати отримали 3,2 млн. дол. викупу за український суховантаж «Фаїна» з танками та іншим озброєнням на борту.

Судно було захоплено піратами 25 вересня минулого року біля берегів Сомалі. У складі екіпажа судна – 17 громадян України.