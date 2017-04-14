Радник Порошенка: Поповнення рядів бойовиків через безробіття на Донбасі не посилить їхню боєздатність

Директор Національного інституту стратегічних досліджень, радник президента України Володимир Горбулін допускає, що через блокаду окупованого Донбасу місцеві безробітні можуть поповнити лави бойовиків, однак це не посилить їх військові можливості.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час прес-конференції в Києві.

«Безумовно, безробіття виникне і в ОРДЛО, і в Україні безпосередньо, але наскільки це будуть великі обсяги людей, які припинять свою працю через те, що зупиняються підприємства, сказати важко, але це може бути», - заявив Горбулін.

«Відносно того, хто ще піде, не маючи роботи, до лав 1-го та 2-го «армійських корпусів» в Донецькій та Луганській областях – мабуть, якась частина може піти, але це не буде вирішальною частиною, яка зможе значно посилити військові можливості цих корпусів», - додав Горбулін.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 16 березня своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки й оборони про тимчасову заборону на переміщення товарів, крім гуманітарних вантажів, через лінію розмежування в зоні проведення антитерористичної операції. Скасування блокади є можливим при реалізації окупантами вимог Мінських угод про припинення вогню і відведення важкого озброєння, а також повернення захоплених бойовиками підприємств.