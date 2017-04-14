В Одесі затримали прихильника "ЛДНР", який розшукується Інтерполом за вбивство

В Одесі правоохоронці затримали іноземця, який перебував у міжнародному розшуку за вбивство і підозрюється в причетності до терористичних угруповань.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УСБУ в Одеській області, вчора, 13 квітня, громадянина сусідньої держави, який перебував у міжнародному розшуку за вбивство, затримали в ході спільної операції співробітники спецслужби, поліції, міграційної служби та прикордонники.

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Зазначається, що зловмисник намагався легалізуватися в Україні з фальшивим паспортом і водійськими правами на чуже ім'я, які придбав на окупованій території Донбасу.

Затриманому оголошено про підозру за ч. 4 ст. 358 (підробка документів) КК України.

Як повідомили УНІАН у секторі з питань взаємодії зі ЗМІ Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України, у ході спільної спецоперації було виявлено в Одесі громадянина однієї з країн СНД, який, перебуваючи в розшуку, легалізувався в Україні з використанням чужих підроблених документів.

За оперативною інформацією правоохоронців, цей громадянин вже тривалий час незаконно перебуває в Україні.

«У поле зору правоохоронців він потрапив, коли зайнявся виготовленням і розміщенням на різних інформресурсах інформаційної продукції сепаратистського спрямування. Крім того, його підозрюють у причетності до терористичних угруповань», - зазначили в секторі.

На підставі оперативних даних, було прийнято рішення про проведення обшуку за місцем проживання зазначеної особи.

«У результаті обшуку, у прихильника «ЛНР» і «ДНР» виявили та вилучили підроблений паспортний документ громадянина України на чужі установчі дані та підроблене посвідчення водія», - додали в управлінні.

На даний час тривають невідкладні оперативно-слідчі дії з встановлення причетності зловмисника до незаконних збройних формувань та справжньої мети його прибуття в Одеську область.

Також вивчається інформація про розшук зазначеної особи в країнах СНД.