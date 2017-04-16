Як у Києві зустрічали Благодатний вогонь (фоторепортаж)

Увечері суботи, 15 квітня, до Києва з Єрусалима прилетіли одразу дві делегації з Благодатним вогнем. Великодні перегони традиційно влаштували Київський і Московський патріархати, передає ТСН.

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Цього разу виграв Київський, вогонь для церков якого до аеропорту "Бориспіль" прилетів близько 20:05. Згодом Благодатний вогонь доправили і для Московського патріархату.

Уже в аеропорту на делегації чекали предствники церков - від привезеного з Єрусалима Благодатного вогню запалили свічки й повезли по всіх куточках України. Першочергово - до столиці, в центральні храми. Київський патріархат - до Володимирського собору, Московський - до Києво-Печерської Лаври, де відбулися святкові служби.