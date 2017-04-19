У Росії перебувають більше 2 мільйонів українців, половина з них - біженці з Донбасу – МЗС РФ

На території РФ перебувають 2,3 млн громадян України, з них понад мільйон біженців із Донбасу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві повідомила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.

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«За даними ФМС Росії, структури, яка займається цими функціями, загальна кількість громадян України, які перебувають на території Росії на 16 березня 2017 року, становить 2 млн 300 тис. 320 осіб», - сказала Захарова.

За її словами, з них понад мільйон - біженці з Донбасу.

Як зазначила Захарова, на території 14 суб'єктів РФ розгорнуто 31 пункт тимчасового розміщення переселенців, і їм надається необхідна допомога.

Довідка УНІАН. За даними Федеральної міграційної служби РФ на 22 липня 2015 року, в Росії перебували 2,642 млн громадян України, з них 1,038 млн осіб залишили східні області України через бойові дії.

До анексії Росією Криму й початку бойових дій на Донбасі на території РФ було не більше 1,5 млн громадян України.

Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі. РФ поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння й направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. Із середини квітня 2014 року в низці районів Луганської та Донецької областей тривають бойові дії.