Прокуратура почула бунтівних робітників у Херсоні

Прокурор Суворовського району Херсона порушив другу кримінальну справу проти посадовців ТОВ «Херсонський машинобудівний завод».

Про це УНІАН повідомив прес-секретар прокурора Херсонської області Федір САМОЙЛЕНКО.

За його словами, справу порушено 5 лютого за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 172 Кримінального кодексу України (грубе порушення законодавства про працю).

Зокрема, в ході досудового слідства було встановлено, що посадовці підприємства, грубо порушуючи вимоги ч.3 ст.32 і ч.1 ст.56 Кодексу законів про працю, видали наказ про зміну графіку роботи підприємства, заздалегідь не попередивши про це його працівників. Таким чином, порушуючи закон, керівники заводу без попередження змінили існуючі умови праці робочих.

«Прокуратурою проводяться всі необхідні процесуальні дії. Проведено виїмку документів і перевірку рахунків», - повідомив прес-секретар.

Як повідомляв УНІАН, 23 січня прокуратура Суворовського району Херсона порушила кримінальну справу проти посадовців ХМЗ за фактом нецільового використання операційних коштів підприємства, які могли бути направлені на виплату заборгованості його працівникам. Справу порушено за ст. 175 Кримінального кодексу України (невиплата зарплати).

Робітники заводу вранці 3 лютого узяли штурмом офіс підприємства, вимагаючи виплатити заборгованості із заробітної плати в розмірі понад 4 млн. грн. й передати завод у державну власність.

Загальна сума боргу із зарплати на підприємстві, за даними Херсонської облдержадміністрації, становить близько 5 млн. грн.

Довідка УНІАН. ТОВ «Херсонський машинобудівний завод» входить до структури ТОВ «НВП «БілоцерковМАЗ» (Біла Церква). Підприємство є єдиним в Україні виробником зернозбиральних комбайнів «Славутич».