У Харкові вшанували пам'ять загиблих на ЧАЕС (фото)

Вранці 26 квітня відбулося покладання квітів до пам'ятника Пожежному та пам'ятного знаку загиблим від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

У заході взяли участь представники Харківської міської ради, районної адміністрації, чорнобильці, рятувальники, школярі, пише "Городской дозор".

За деякими даними, через катастрофу, яка сталася 26 квітня 1986 року, постраждало близько 8 млн людей і якби не ті люди, які взяли на себе сміливість прибути на ліквідацію наслідків аварії, міг би відбутися ще один вибух, і карта Європи змінилася б, зазначив голова Адміністрації Холодногірсько району Максим Мусєєв.

Читайте також31 рік після катастрофи: хроніки Чорнобиля (відео)

«Катастрофа, яка сталася 31 рік тому, розділила наше життя на «до» і «після». Ця біда об'єднала нас. Ми готові підтримувати один одного в будь-яких життєвих ситуаціях. Районна організація «Союз Чорнобиль», незважаючи на дуже важку ситуацію в країні, в тому числі і в сфері держзабезпечення, продовжує допомагати ліквідаторам аварії, їх сім'ям. Ви заслужили максимально повний захист своїх прав, інтересів і самого гідного рівня життя. Ви втратили здоров'я за наше майбутнє, за те, щоб ми могли жити. Низький уклін вам і довгих років життя», - сказав Максим Мусєєв, звертаючись до ліквідаторів.

Присутні поклали квіти до пам'ятного знаку загиблим від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС вшанували пам'ять всіх загиблих і померлих хвилиною мовчання.