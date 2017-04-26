У Харкові вшанували пам'ять загиблих на ЧАЕС (фото)
Вранці 26 квітня відбулося покладання квітів до пам'ятника Пожежному та пам'ятного знаку загиблим від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
Вранці 26 квітня відбулося покладання квітів до пам'ятника Пожежному та пам'ятного знаку загиблим від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
У заході взяли участь представники Харківської міської ради, районної адміністрації, чорнобильці, рятувальники, школярі, пише "Городской дозор".
За деякими даними, через катастрофу, яка сталася 26 квітня 1986 року, постраждало близько 8 млн людей і якби не ті люди, які взяли на себе сміливість прибути на ліквідацію наслідків аварії, міг би відбутися ще один вибух, і карта Європи змінилася б, зазначив голова Адміністрації Холодногірсько району Максим Мусєєв.
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«Катастрофа, яка сталася 31 рік тому, розділила наше життя на «до» і «після». Ця біда об'єднала нас. Ми готові підтримувати один одного в будь-яких життєвих ситуаціях. Районна організація «Союз Чорнобиль», незважаючи на дуже важку ситуацію в країні, в тому числі і в сфері держзабезпечення, продовжує допомагати ліквідаторам аварії, їх сім'ям. Ви заслужили максимально повний захист своїх прав, інтересів і самого гідного рівня життя. Ви втратили здоров'я за наше майбутнє, за те, щоб ми могли жити. Низький уклін вам і довгих років життя», - сказав Максим Мусєєв, звертаючись до ліквідаторів.
Присутні поклали квіти до пам'ятного знаку загиблим від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС вшанували пам'ять всіх загиблих і померлих хвилиною мовчання.