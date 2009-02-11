Міжбанк закрився на рівні 8,145/8,170 гривень за долар

Сьогодні на міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 8,0800/8,1800, на 11:00 звузився спред 8,1100/8,1750. На час закриття цінові рівні встановилися на наступних значеннях 8,1450/8,1700.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,о 15:00 Національний банк України вийшов на ринок з інтервенцією з валютної пари USD/UAH – 7,7000/7,7900.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2230/0,2280, а на 11:00 ціни піднялися 0,2245/0,2285, і на 12:00 досягли показників 0,2260/90. На час закриття торгів ціни встановилися на рівні 0,2260/0,2285. У Росії курс долар-рубль упав, а фіксинг СЕЛТ (Система електронних торгів) за результатами торгів становить 35,3500 (-0,4500).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,2952/53, а на 15:00 знизились 1,2922/23. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 10,4500/10,6095, на 11:00 ціни виросли 10,5135/10,6280, а на 12:00 знизились 10,5115/10,5935. На час закриття торгової сесії цінові показники з EUR/UAH становили 10,5110/10,5730.