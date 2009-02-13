«Зниклий» у Херсоні тракторний завод всього лише ховався від податкової?

Власник ТОВ «Херсонський машинобудівний завод» Олександр ОЛІЙНИК обіцяє знову зареєструвати завод в Херсоні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ОЛІЙНИК заявив сьогодні під час сесії Херсонської обласної ради.

«Зараз готовий протокол про повернення юридичної адреси заводу в Херсон. Ми його повернемо найближчим часом», - сказав О.ОЛІЙНИК.

Як повідомляв УНІАН, ХМЗ перереєстрований у Білій Церкві Київської області через «часті податкові перевірки» в Херсоні.

Про це сказано в повідомленні на офіційному сайті Херсонської облради, яка посилається на директора ХМЗ Сергія ГРИСЮКА.

Тим часом голова Державної податкової адміністрації в Херсонській області Анатолій ПИРОЖНИКОВ зазначив, що ТОВ «ХМЗ» як юридична особа зареєстроване в Білій Церкві Київської області, проте як платник податків – у Херсоні.

Нагадаємо, що в Херсоні в кінці січня почалися акції протесту робітників ХМЗ, викликані масовими звільненнями і двомісячними затримками зарплати. Масла у вогонь підлила інформація про те, що підприємство зникло з державного реєстру, а із заводської прохідної вивіску «Херсонський машинобудівний завод» зняли.

ТОВ «Херсонський машинобудівний завод» входить у структуру ТОВ «НВП «БілоцерківМАЗ» (Біла Церква). Створено 2007 р. на базі виробничих потужностей збанкрутілого ВАТ «Херсонські комбайни». Підприємство - єдиний в Україні виробник зернозбиральних комбайнів «Славутич».