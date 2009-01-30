Керівники "зниклого" заводу – робітникам: а нащо він вам? (відео)

Звільнитися за власним бажанням, та ще й заднім числом. І так само заднім числом спробувати оформитися на біржу праці.

Такий оригінальний вихід з ситуації запропонувала в.о. директора Херсонського комбайнового заводу Таміла Пугачова відправленим до неоплачуваних відпусток робочим. Про це УНІАН повідомив представник громадської організації «Всеукраїнський союз робочих» Ігор Котовський.

Оригінальна пропозиція прозвучала вчора на зустрічі керівника підприємства з робітниками, обуреними, в першу чергу, невиплатами зарплат з вересня 2008 р. Більш того, в.о. директора висловила щире здивування тим фактом, що подібний стан справ примушує людей хвилюватися. Після фрази «чого ви хвилюєтеся?» у загальному гаморі, як стверджує Котовський, потонуло не менш чудове «навіщо вам потрібен цей завод?» Також робітників ощасливили інформацією, що зарплати їм не бачити як своїх вух ще, мінімум, 2 місяці.

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Акція протесту 29 січня робочих Херсонського машинобудівного (комбайнового) заводу була вже третьою за рахунком за останній тиждень. Перша акція (21 січня), в якій узяли участь 500 робітників, завершилася штурмом будівлі обладміністрації. Друга (28 січня) - перекриттям руху транспорту і жорсткою розмовою із заступником голови обладміністрації.

Зазначимо, що робітники тепер уже протестують не тільки проти відправки в неоплачувані відпустки, але й проти ліквідації заводу.

20 січня робітники ХКЗ з`явившись у бухгалтерію, щоб одержати довідки для біржі праці, із здивуванням виявили, що із заводської прохідної зняли вивіску «Херсонський машинобудівний завод». Другим сюрпризом стало те, що бухгалтерія. у повному складі звільнилася. А саме підприємство, нібито, взагалі зникло з державного реєстру.

За даними Котовського, у понеділок робітники мають намір знову прийти на своє підприємство, але цього разу вже із запасом продуктів...

Як пише “Деловая столица”, 26 жовтня стартував 30-денний марафон з прийому вимог кредиторів до ВАТ «Херсонські комбайни» в рамках справи про банкрутство підприємства. Загальна сума заборгованості оцінюється всього в 2 мільйони гривень.

Проте, активи підприємства, за даними видання, вже виведені структурами Віктора Пінчука.

Фото Віталія Данильченка / УНІАН

Відео надав Трубаєв Ігор, головний редактор ІАА "Комінформ" Херсон