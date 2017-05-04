На Хрещатику сьогодні відкриється містечко Євробачення

Сьогодні ввечері у Києві на Хрещатику відкриється одна з офіційних локацій міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення" - фан-зона Eurovision Village.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомила директор Департаменту культури КМДА Діана Попова.

"Київ уже почав приймати "Євробачення"... І я сподіваюся, що всі відчули, як змінилося наше місто, як ми всі готові, у всіх є святковий настрій", - сказала вона.

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Попова зауважила, що п'ять розважальних локацій у столиці почали працювати 30 квітня.

"Всі офіційні локації "Євробачення" так само почали працювати. Сьогодні почне працювати передостання - це EuroVillage на Хрещатику, містечко "Євробачення", яке буде абсолютно для всіх відкрите вже сьогодні з 19.00", - заявила представниця КМДА.

Попова нагадала, що 7 травня відбудеться церемонія відкриття "Євробачення-2017" - червона доріжка на площі Конституції, перед будівлею Верховної Ради України та Маріїнським палацом.

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На запитання щодо забезпечення громадського порядку під час проведення заходів конкурсу Попова відповіла: "Безпекове питання стоїть дуже нагально не лише у Києві, воно постає звідусіль, особливо під час проведення таких відповідальних заходів, до яких, безумовно, відноситься і "Євробачення".

"Тобто, безпековим питанням приділено надзвичайну увагу. Всі сили Національної поліції, Служби безпеки України і так само всі підрозділи КМДА працюють над тим, щоб повністю весь порядок був забезпечений у місті", - сказала Попова.

Як відомо, 62-й конкурс "Євробачення" пройде в Києві з 9 по 13 травня. У ньому візьмуть участь виконавці з більш ніж 40 країн. Півфінали відбудуться 9 і 11 травня, фінал - 13 травня.