У Криму суд скасував приватизацію... протирадіаційного укриття
17:45, 13 лютого 2009Суспільство
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Протестувала прокуратура
Прокуратура Сімферопольського району Криму через суд відмінила приватизацію протирадіаційного укриття.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Криму.
Суд задовольнив вимоги прокуратури, відмінивши наказ Фонду майна Автономної Республіки Крим про включення розташованого в селі Мирне протирадіаційного укриття в перелік об`єктів, що підлягають приватизації.
«Суд погодився з доказами прокурора про те, що наказ суперечить п.«В» ч.2 ст.5 Закону України «Про приватизацію державного майна», встановивши заборону на приватизацію об`єктів цивільної оборони», заявили в прес-службі прокуратури.
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