За підтримки КМДА у Києві відкрили найбільшу виставку сучасного мистецтва Kyiv Art Week

У Києві відкрили найбільшу виставку сучасного мистецтва Kyiv Art Week, на якій упродовж тижня окрім муніципальних і державних музеїв міста будуть представлені 23 приватні галереї з усього світу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, за словами заступника голови Київської міської державної адміністрації Ганни Старостенко, формат Art Week зараз дуже популярний у всьому світі, адже протягом тижня мистецтва реалізуються творчі ініціативи як молодих, так і визнаних митців.

«Місією Кyiv Art Week є підтримка іміджу Києва як європейської культурної столиці, підвищення привабливості міста для міжнародного туризму та розвитку унікального мультикультурного діалогу з країнами-сусідами за допомогою мистецтва», - сказала чиновниця, відкриваючи головну подію мистецького фестивалю – міжнародного арт-ярмарку Kyiv Art Fair.

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Старостенко повідомила, що в міжнародному арт-ярмарку Kyiv Art Fair візьмуть участь 23 галереї, які займаються розвитком та підтримкою сучасного мистецтва в Німеччині, Україні, Грузії, Польщі, Бразилії. Ще один ключовий захід – спецпроект «Музей приватних колекцій», який демонструватиме кращі експонати з приватних колекцій українського та світового мистецтва. До спецпроекту увійшли роботи всесвітньо відомих художників, зокрема Роя Ліхтенштейна, Альберто Джакометті, Девіда Хокні, Пабло Пікассо та інших.

«У фестиваль включена потужна музейна програма, виставки в київських галереях, наукова конференція. Окрім того, для всіх охочих будуть проводитися лекції, на яких виступатимуть художники та експерти в галузі культури», - сказала заступник голови КМДА.

Вона зауважила, що вхід на всі заходи для дітей до 12 років, пенсіонерів і студентів профільних навчальних закладів є безкоштовним.

Культурні, мистецькі та освітні події у рамках Кyiv Art Week триватимуть з 4 до 7 травня. Головна локація – комплекс «Торонто-Київ».