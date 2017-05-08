У Києві відбулась урочиста церемонія відкриття Євробачення-2017 (фото)

У Києві в Конгресно-виставковому центру "Парковий" пройшла урочиста церемонія відкриття міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017».

Усіх учасників цьогорічного конкурсу привітали дружина президента Марина Порошенко, мер Києва Віталій Кличко та супервайзер пісенного конкурсу Євробачення – Йон Ола Санд.

Перед офіційною церемонією відкриття усі артисти та представники делегацій 42-х країн-учасниць традиційно пройшли по червоній доріжці, розташованій перед Маріїнським палацом. Вихід представників пісенного конкурсу відбувався за абеткою. Останньою делегацією, яка з’явилася на червоній доріжці Євробачення-2017, була делегація представника України – рок-гурту O.Torvald. В кінці доріжки, на даху КВЦ "Парковий", делегації відпустили у небо прапори своїх країн.

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У прес-службі конкурсу повідомили, що перше шоу Євробачення-2017, під час якого виступлять 18 конкурсантів першого півфіналу, відбудеться вже завтра, 8 травня, о 22:00. Ця подія не буде показана у прямому ефірі, а тому всі, хто придбав на неї квиток, побачать виступи артистів першими.

Цей концерт також називають Jury Show, бо якраз цього вечора національні журі країн-учасниць оцінюватимуть виступи конкурсантів. Їхні оцінки в сумі з результатами телеголосування під час трансляції півфіналу, який відбудеться наступного дня, 9 травня, визначать ті 10 країн, які пройдуть до фіналу. Також в рамках цього шоу зі своїми номерами виступлять представники трьох країн Великої п’ятірки, які вже є фіналистами.

Нагадаємо, що півфінали Євробачення-2017 відбудуться 9 та 11 травня. Фінал – 13 травня. Головною ареною шоу обрано Міжнародний виставковий центр.