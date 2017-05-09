У Вінниці активісти зірвали проведення проросійської акції (відео)

У Вінниці активісти зірвали проведення проросійської акції з нагоди Дня Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Читайте такожЯк в Україні відзначили День перемоги (фоторепортаж)

Як передає кореспондент УНІАН, на Європейській площі відбулась акція «Перемогли Гітлера – переможемо і Путіна», в якій взяли участь представники «Національного корпусу», студентської спільноти «Сова» та учасники АТО. Вони тримали плакати з написами: «Україна переможе», «Перемогли Гітлера - переможемо Путіна» та «Доля Гітлера - майбутнє Путлера».

Також сьогодні представники лівих спробували провести ходу під гаслом: «Никто не забыт, ничто не забыто», заявлену місцевим осередком партії «Союз лівих сил». Близько 100 пенсіонерів у супроводі оркестру з червоними стрічками та гаслами про День Перемоги планували пройти центром міста. Однак до їхньої ходи долучились учасники акції «Перемогли Гітлера – переможемо і Путіна», зі своїми гаслами та державними прапорами. Пройшовши близько 100 метрів, учасники проросійської акції відмовилися від «спільного» маршу, згорнули транспаранти й розійшлися.