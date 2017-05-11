Євробачення-2017: усі учасники другого півфіналу (відео)
11 травня стануть відомі останні 10 фіналістів міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2017.
11 травня о 22:00 відбудеться другий півфінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2017, який цього року проходить в українській столиці Києві. 10 кращих з 18 учасників другого півфіналу отримають право вийти на головну сцену Євробачення 13 травня.
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Водночас за прогнозами букмекерів William Hill, найбільше шансів потрапити до фіналу серед учасників другого півфіналу мають Болгарія, Румунія та Нідерланди, а найменше – Мальта, Литва та Сан-Марино.
Нагадаємо, 9 травня у першому півфіналі Євробачення-2017 вже визначили 10 учасників фіналу: Молдова, Азербайджан, Греція, Швеція, Португалія, Польща, Вірменія, Австралія, Кіпр та Бельгія. Ще 6 учасників потрапляють до фіналу автоматично: Україна як господарка конкурсу та Великобританія, Іспанія, Італія, Німеччина та Франція як засновники та спонсори конкурсу.
Усі учасники другого півфіналу Євробачення-2017:
1. Тіяна Богічевич - In Too Deep (Сербія)
2. Натан Трент - Running On Air (Австрія)
3. Яна Бурчеська - Dance Alone (Республіка Македонія)
4. Клаудія Феніелло - Breathlessly (Мальта)
5. Ілінка та Алекс Флоря - Yodel It! (Румунія)
6. O'G3NE - Light And Shadown (Нідерланди)
7. Джосі Папай - Origo (Угорщина)
8. Аня - Where I Am (Данія)
9. Брендан Мюррей - Dying To Try (Ірландія)
10. Валентина Монетта та Джіммі Вілсон - Spirit Of The Night (Сан-Марино)
11. Жак Худек - My Friend (Хорватія)
12. JOWST та Олександр Уолманн - Grab The Moment (Норвегія)
13. Timebelle - Apollo (Швейцарія)
14. NaviBand - Гісторыя майго жыцця (Білорусь)
15. Крістіан Костов - Beautiful Mess (Болгарія)
16. Fusedmarc - Rain Of Revolution (Литва)
17. Койт Тооме та Лаура Пилдвере – Verona (Естонія)
18. IMRI - I Feel Alive (Ізраїль)