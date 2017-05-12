Главу українського журі Євробачення-2017 не запросили на саме шоу

Голова українського журі конкурсу Євробачення-2017 поет Юрій Рибчинський зізнався, що його не запросили ні на червону доріжку, ні на шоу в Міжнародному виставковому центрі.

"Мене не те, що на червону доріжку не запросили, мені поки взагалі не було як такого – навіть запрошення на сам конкурс Євробачення. Хіба мені щодо цього потрібно звертатися до організаторів? Що можна говорити, якщо Джамалу не пустили на червону доріжку. У якій країні таке було? Людина виграла Євробачення і завдяки її проходить сам конкурс. Але цього артиста не пускають на червону доріжку, на церемонію відкриття. Це ж якийсь театр абсурду. І ми, на жаль, у цьому "театрі" посідаємо поки перше місце", - розповів в інтерв'ю DT.UA Рибчинський.

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Він також додав, що журі оцінює виступи конкурсантів по "монітору" і не впевнений, що йому вдасться побачити конкурс наживо.

"У журі п'ять осіб: Яна Прядко, Серж Гагарін, Софія Тарасова, Сергій Грачов і я. Працюємо. Але з нами не укладено жодних договорів. Ми не знаємо навіть – на яких засадах працюємо? Безкоштовно чи за гроші? Хоча я працюю в журі не перший раз і завжди така робота вважається оплачуваною", - заявив голова журі.

Як повідомляв УНІАН, PR-директор Джамали Денис Козловський заявив, що переможниці міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2016 Джамалі заборонили виходити на червону доріжку Євробачення.