Італієць намагався незаконно вивезти за кордон 13-річну українку

Спробу незаконного вивозу громадянином Італії 13-річної українки попередили українські прикордонники.

Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, італієць планував через аеропорт «Бориспіль» вилетіти з України рейсом до Праги. Разом з ним паспортний контроль проходила дівчинка, яка назвалася Фредерікою – 11-річною донькою громадянина Італії. Паспортного документа вона не мала, натомість на її ім’я було видане у посольстві посвідчення на повернення в Італію. Інспектору прикордонного контролю дівчина українською мовою пояснила, що паспорт її загублено. Поведінка цих мандрівників викликала підозру у прикордонника, тож було прийнято рішення провести співбесіду.

Спершу італієць та дівчинка розповідали, що нібито рік тому мати Фредеріки померла. Цей час 13-річна дівчинка навчалася в інтернаті у Кіровограді, а на вихідні їздила до рідного дядька або до дідуся з бабусею, які й розповіли дівчинці, що у неї є батько – італієць, який з 2005 року живе в Україні. Не співпадало у цій розповіді те, що у паспорті іноземця виявили відмітку про перетинання кордону, датовану 5 жовтня.

Згодом дівчинка зізналась, що звати її Катерина і вона є 13-річною громадянкою України. Її мати уже 4 роки нелегально проживає в Італії. З 8 жовтня дівчинка разом з італійцем проживала у Києві. Для вивезення дівчинки він через посольство оформив документ, для якого подав дані на свою справжню доньку.

Планується передати затриманого італійця співробітникам Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, МВС України. По даному факту вже порушено кримінальну справу за статтею 332 Кримінального кодексу України.