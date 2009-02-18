Предстоятель УПЦ Володимир: говорити про автокефалію ще рано

У питанні надання автокефалії для УПЦ ніяких поспішних дій не буде. Про це в інтерв`ю виданню "CN- Столичные новости " заявив Предстоятель Української православної церкви (УПЦ), Блаженнійший Митрополит Володимир.

"Говорити про автокефалію ще рано. Спочатку потрібно добитися єдності усередині православ`я. І тільки потім піднімати питання автономії або автокефалії. Щоб не було смути...", - вважає митрополит. - Церква завжди вірна Божественному одкровенню, своїм принципам і традиціям. Крім того, це пов`язано і зі сприйняттям самих віруючих: до «автокефальних» закликів вони ставляться дуже обережно. Можливо, все було б інакше, коли б не були спровоковані розколи на кшталт «українська автокефальна церква», «київський патріархат», «греко-католики» і т.д. До самого поняття «автокефалія» люди ставляться хворобливо: кажуть, що зі своєю «кефалією» їдьте в інше місце. Хоча є і такі, які хочуть, щоб Українська Церква була ще самостійнішою".

На запитання кореспондента, чи згоден митрополит з тими, хто говорить, що богослужіння в українських церквах повинні здійснюватися українською мовою, предстоятель УПЦ відповів:

" Говорити можна що завгодно. Але! Церква здійснює богослужіння церковнослов’янською мовою. Не тільки у Росії, але і в Україні є багато православних, які вважають, що зміна богослужебної мови — це страшна крамола, це спокуси. Для проведення перекладів потрібна довгострокова і серйозна робота. Найбільша проблема — переклад Священного Писання".