У Тернополі призовник випав з 5-го поверху збірного пункту облвійськкомату

У Тернополі важкі травми отримав призовник, який випав з 5-го поверху збірного пункту облвійськкомату на вул. Тролейбусній. Як повідомив УНІАН начальник прес-служби управління оперативного командування «Захід» Анатолій Прошин, інцидент стався учора 14 травня близько 6 год ранку.

За даними Прошина, призовник, уродженець Тернопільського району, намагався залишити межі розташування обласного збірного пункту Тернопільського облвійськкомату.

«Цей призовник тривалий час не реагував на повістки, його доставили з допомогою поліції. Учора, після ранкового підйому, він пішов в туалет, відкрив вікно і намагався спуститися по кондиціонерах. Вочевидь, зірвався», – повідомив Прошин.

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У результаті падіння юнак отримав тяжкі тілесні ушкодження.

Військовослужбовцями наряду по обласному збірному пункту було надано потерпілому невідкладну медичну допомогу, здійснено виклик карети швидкої допомоги, якою той був одразу доставлений до реанімаційного відділення Тернопільської університетської лікарні.

Усі деталі події з’ясовуються. За цим фактом військовим комісаром Тернопільського обласного військового комісаріату призначено службове розслідування.

Як виявилося перша швидка, яка їхала на даний виклик, потрапила у ДТП.

Також деталі інциденту з’ясовують поліцейські.