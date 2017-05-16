Бойовики пообіцяли включити вченого Козловського до списку на звільнення – Геращенко

Українська сторона завершила процедуру верифікації осіб, яких можна помилувати заради звільнення заручників. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook нардеп Ірина Геращенко, коментуючи підсумки роботи контактної групи у Мінську.

Також бойовики пообіцяли, що при узгодженні остаточних списків на обмін до них включать українського науковця Ігоря Козловського, який знаходиться в Донецьку.

ОБСЄ визнала , що верифікація пройшла за всіма міжнародним стандартами і нормами гуманітарного права, при дотриманні конфіденційності.

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"Інша сторона, нарешті, пообіцяла, в т. ч. в форматі ТКГ, що при узгодженні остаточних списків до них включать І. Козловського. Питання тільки в тому, коли інша сторона перестане вигадувати надумані причини зволікання і ми узгодимо дату звільнення", - написала вона.

Крім того, украінська сторона жорстко засудила факт сексуальних домагань з боку бойовиків до жінки- представниці місіі СММ ОБСЄ.

"Ми вимагаємо прізвища та покарання цього покидька, це озвучив і Є. Марчук, і Л. Кучма, і ОБСЄ. Економічна підгрупа. Одне з гострих питань екологічна ситуація на Донбасі. Мені дуже хотілося більш результативного дня і найкращим подарунком було б узгодження остаточноі дати звільнення заручників. На жаль, друга сторона зволікає", - додала Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня почалась верифікація ув'язнених, які не хочуть повертатися на окупований Донбас. За даними Геращенко, майже 500 осіб зі списку терористів "ЛДНР" на обмін хочуть залишитися на підконтрольній території Україні.