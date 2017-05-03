Геращенко розповіла про процесс узгодження списку ув'язнених, які не бажають повертатися в ОРДЛО

Представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко висловлює сподівання, що 15 травня в Мінську в рамках наступної зустрічі ТКГ будуть підбиті підсумки верифікації ув'язнених, які не хочуть повертатися на окупований Донбас.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожГеращенко анонсувала перевірку списку ув'язнених, які не бажають повертатися в ОРДЛО

Геращенко нагадала, що 28 квітня розпочалася процедура верифікації ув'язнених. Зокрема, цей процес відбувається під координацією Організації з безпеки і співробітництва в Європі, за участі Служби безпеки України, офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини і кількох жінок-родичок утримуваних за здійснення злочинів осіб, чиї прізвища були узгоджені в Мінську.

Вона наголосила, що саме таким був компроміс, досягнутий на засіданнях Тристоронньої контактної групи у Мінську. Тому, як стверджує Геращенко, у процесі зазначеної верифікації жодні представники і учасники мінської гуманітарної підгрупи участі не беруть.

"Працюють без вихідних і без свят, і тут особлива подяка ОБСЄ, СБУ, офісу Лутковської. Дуже сподіваюся, що наступної зустрічі в Мінську, яка відбудеться 15 травня, ми зможемо підбити підсумки цієї важливої і важкої роботи, про яку важко домовлялися кілька місяців. Проміжних коментарів не даємо, аби не зірвати процес і аби все пройшло добре. Аби все це наблизило звільнення наших хлопців", - підкреслила Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня учасники ТКГ з урегулювання ситуації на Донбасі домовилися залучити СБУ та уповноваженого Верховної Ради з прав людини Валерію Лутковську до процесу фіксації відмов затриманих осіб переміщатися на тимчасово окуповані частини Донбасу в рамках обміну полоненими.

Однак 19 квітня Геращенко заявила, що напередодні контрольовані Росією бойовики заблокували процес обміну заручників. «Процедура верифікації так і не розпочалася, в останню хвилину ОРДО під надуманими приводами відмовилися від цього", - поінформувала вона.

26 квітня спеціальний представник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік повідомив, що учасники ТКГ погодили процедурні питання щодо верифікації.

28 квітня почалась верифікація ув'язнених, які не хочуть повертатися на окупований Донбас.

За даними Геращенко, майже 500 осіб зі списку терористів "ЛДНР" на обмін хочуть залишитися на підконтрольній території Україні.