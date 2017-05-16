Засуджений у РФ кримський татарин Зейтуллаєв знову оголосив голодування

Незаконно засуджений у Росії до 12 років ув'язнення кримський татарин Руслан Зейтуллаєв знову оголосив голодовку. Про це адвокат Еміль Курбедінов повідомив у Facebook.

Він повідомив, що відвідав Зейтуллаєва в СІЗО-1 в Ростові-на-Дону.

«Він тримається чудово, настрій рішучий! Здоров'я прийшло в норму!», - зазначив адвокат.

Він також повідомив, що найближчим часом будуть відправлені і розміщені звернення Зейтуллаєва.

Також, за інформацією адвоката, від сьогодні Зейтуллаєв почав чергову безстрокову голодовку на знак протесту проти винесеного йому вироку і триваючих репресій кримських татар і громадських активістів.

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Крім того, адвокат повідомив, що співробітникам консульства України під різними надуманими приводами не дають можливості побачитися з Зейтуллаєвим.

Також Курбедінов повідомив, що його підзахисний ініціює відмову від російського громадянства.

Як повідомляв УНІАН, Північно-Кавказький окружний військовий суд 7 вересня 2016 року визнав Зейтуллаєва винним в «участі у терористичному угрупованні» і засудив його до 7 років позбавлення волі. Російська прокуратура оскаржила це рішення у Верховному суді Росії, і справу було знову направлено в Північно-Кавказький окружний військовий суд на перегляд. Слідчі органи наполягали, щоб Зейтуллаєв був визнаний не учасником, а організатором терористичної групи. Відповідна стаття Кримінального кодексу РФ передбачає санкцію від 15 років позбавлення волі до довічного ув'язнення.

Організація «Хізб ут-Тахрір» визнана терористичною і заборонена в Росії. Москва насаджує цю заборону і в окупованому Криму.

26 квітня 2017 р. суд засудив Зейтуллаєва до 12 років ув'язнення.