З початку року ЗСУ провели понад 500 штабних навчань і тренувань

З початку року Збройні сили України провели понад 500 штабних навчань і тренувань.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила начальник Управління комунікацій та преси Міністерства оборони України Оксана Гаврилюк.

"У Збройних силах України триває бойове навчання. З початку року у військах та органах військового управління проведено понад 500 штабних навчань і тренувань, сім бригадних, 127 батальйонних та 260 ротних тактичних і тактико-спеціальних навчань", - сказала вона.

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"Проведено більше тисячі бойових стрільб взводів і відділень, близько тисячі стрільб з озброєння танків та іншої бронетехніки, майже 4 тисячі стрільб зі стрілецької зброї. Здійснено понад 8 тисяч стрибків з парашутом", - додала Гаврилюк.

Також, за її словами, загальний наліт авіації Повітряних сил Збройних сил України склав понад 6,5 тисяч годин.