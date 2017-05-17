Ярош вперше прокоментував дії свого побратима, який прострелив ноги таксисту

Народний депутат України Дмитро Ярош вперше прокоментував інцидент, який днями стався в місті Кам'янське Дніпропетровської області. Про це він написав у Facebook.

"Михайло – не просто мій охоронець, а бойовий побратим, який пройшов Майдан та по-сьогодні бере активну участь в боях російсько-української війни. Під час бойових зіткнень поводив себе героїчно та був прикладом для друзів", - написав він.

Проте, на думку Яроша, участь у війні – не індульгенція, що звільняє від всіх гріхів.

Читайте такожЛедь не помер: таксист, якому прострелили ноги, розповів про конфлікт з людьми Яроша (відео)

"Конкретні інструкції як себе поводити, відзначаючи свій День народження він мав і їх порушив. За що буде нести заслужене покарання. Тиснути на досудове слідство і суд, кричати про «зраду» і «політичні переслідування добровольців» не буду. Від правоохоронців вимагав і вимагаю людського ставлення до всіх, без виключення громадян. Юридична і медична допомога Михайлові надається всебічна", - зазначив він.

Ярош попросив також з розумінням поставитися до цієї ситуації. "На війні ідентифікація «свій-чужий», поняття «справедливо-несправедливо», «правда-брехня» сильно загострюються. Хлопці тримаються роками, а потім в один момент зриваються і наслідки є поганими. Ми не шукаємо жалості, просто просимо про розуміння", - додав нардеп.

Читайте такожОпубліковано відео моменту конфлікту й стрілянини у Кам'янському за участю людини Яроша

Ярош також зазначив, що будь-яка колоборація з Російським агресором має каратися.

"Вати" і "колорадів", на жаль, в нашому суспільстві досить. І в той час, коли одні зі зброєю в руках захищають свою Батьківщину, інші вільготно почувають себе в тилу, ненавидячи Україну та Воїнів. Це особливо проявилося під час подій у Дніпрі 9 травня, та на побутовому рівні в Кам’янському. Висновок один – будь-яка колоборація з російським агресором має каратися. Бажано державними правоохоронними структурами. Коли ж ці органи не працюють – громадянами. Це наш національний і конституційний обов’язок", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, один з людей Яроша прострелив ноги таксисту за відмову відповісти на вітання "Слава Україні". Двох учасників конфлікту затримали на місці, одному вдалося втекти. Як кажуть очевидці, чоловіки, які напали на таксиста, вели себе збуджено і крім пістолета у них була телескопічна біта.