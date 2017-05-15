Охоронець Яроша прострелив ноги таксисту за відмову відповідати на "Слава Україні!" (фото, відео)

У н. п. Кам'янське (колишній Дніпродзержинськ) сталася перестрілка, в результаті якої поранення отримали дві людини. У застосуванні зброї підозрюють члена партії "ДІЯ" та особистого охоронця Дмитра Яроша. Про це повідомляє місцеве видання "Событие".

"Небажання водія таксі відповісти пасажирам на привітання "Слава Україні!" спричинило їх бурхливу реакцію і вони вирішили силою вимагати відповіді. За словами очевидців, два пасажира завдали удар водієві ззаду, їм на підмогу прийшов ще один учасник конфлікту. Вже в розпалі сварки розсерджені пасажири почали бити машину. В хід пішла вогнепальна зброя: один з них прострілив водієві таксі обидві ноги", - наголошується в повідомленні.

На місце події приїхали інші таксисти, один з них був поранений.

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У даний момент постраждалі перебувають у лікарні, на місці події працюють співробітники поліції. Двох учасників конфлікту затримали на місці, одному вдалося втекти. Як кажуть очевидці, чоловіки, які напали на таксиста, вели себе збуджено і крім пістолета у них була телескопічна біта.

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Разом з тим лідер Кам'янської міської організації "Правий Сектор" Аскольд Можейко оприлюднив на своїй сторінці в Facebook заяву, в якій повідомив ім'я одного з затриманих і зазначив, що він не є членом "ПС", а входить у партію "Державницька ініциатива Яроша" (ДІЯ) і є охоронцем Дмитра Яроша.

"Ми не знаємо причин інциденту і обставин, за яких стався конфлікт, тому не беремося судити учасників. Впевнено можна заявити одне: вживання алкоголю для націоналіста, а тим більше застосування зброї "під мухою" знаходиться під строгою забороною... Вважаємо, що Ярош і керівництво партії повинні розібратися в ситуації і опублікувати результати власного розслідування", - додав Можейко.

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Інцидент з таксистом прокоментувала старший інспектор сектору моніторингу Кам'янського відділу поліції Олена Тимченко.

За її словами, потерпілий таксист підтвердив, що до нього в автомобіль сіли три пасажири. Але бив і стріляв у нього тільки один з них. Він був затриманий згідно ст. 208 КПК, відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за ч. 4 ст. 296 КК України.

На даний момент участь в інциденті двох інших пасажирів встановлюється слідчими органами. Причиною конфлікту, за словами Олени Тимченко, стала словесна перепалка, яка саме – встановлюється. На даний момент затримані двоє з пасажирів, третій втік.