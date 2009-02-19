У Черкасах планують знизити квартплату

У Черкасах планують через місяць знизити тарифи на квартплату в середньому на 4-5%.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому, таке рішення було прийнято на спільній нараді міського голови Сергія ОДАРИЧА з керівниками черкаських ремонтно-експлуатаційних управлінь (РЕУ) 19 лютого.

На думку Черкаського міського голови, квартплату вдасться знизити за рахунок: зменшення преміального фонду працівників РЕУ із 40% до 30%; зменшення на 12-18% послуг з обслуговування ліфтів; зниження рівня рентабельності з майже 3% до 1%; збереження заробітної плати працівників РЕУ на рівні минулого року; зменшення використання електроенергії та запровадження енергозберігаючих технологій.

С.ОДАРИЧ поінформував, що вирішальну роль у планованому зменшенні тарифів на квартплату, передусім, відіграли домовленості з організаціями, які обслуговують у Черкасах ліфти, про зменшення вартості їх послуг на 12-18%.

Окрім того, в прес-службі зазначили, що два місяці тому міський голова звернувся до усіх керівників комунальних підприємств з вимогою надати чіткий план заходів з оптимізації своїх витрат. Лише минулого тижня у черкаських міських ЗМІ було оприлюднено лист керівників РЕУ, в якому вони стверджують, що завдяки скороченню своїх витрат можуть «досягти зниження тарифів на 20% від величини збільшення самого тарифу».

Довідка УНІАН. Останнє підвищення тарифів на квартплату в Черкасах відбулося 25 листопада 2008 р. на 47%.