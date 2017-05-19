Прикордонники затримали росіянина, який перевозив метамфетамін в м'якій іграшці

В четвер, 18 травня, перед самим закриттям контрольного пункту в'їзду-виїзду "Майорське", прикордонники Краматорського загону викрили чоловіка з наркотичними засобами. Виявити порушника допомогла службова собака. Про це повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України.

“Прикордонний пес спрацював на громадянина РФ, який пішки прямував в непідконтрольну Горлівку. Після цього спільно з представниками фіскальної служби чоловіка перевірили більш ретельно. При огляді у взутті і м'якій іграшці було знайдено близько 200 грамів порошкоподібної речовини, яка попередньо є метамфетаміном" - розповіли в ДПСУ.

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Чоловіка разом з виявленою у нього речовиною передали співробітникам Національної поліції.

Як повідомляв УНІАН, у Запорізькій області поліція вилучила наркотики на 20 мільйонів гривень.