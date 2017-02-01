У Запорізькій області поліція вилучила наркотиків на 20 мільйонів гривень (фото, відео)

Про це повідомив начальник Департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції Андрій Кіхтенко, передає прес-служба МВС.

Під час обшуків вилучено майже 3 кілограми кокаїну, близько 0,5 кг гашишу, 15 грамів героїну, по 100 грамів амфітаміну і опіуму, а також близько тисячі пігулок "екстазі". Також вилучено вогнепальну зброю, вибухівку й детонатори.

Інформацію про діяльність злочинного угрупування правоохоронці отримали наприкінці 2016-го року. Поліція затримала основного фігуранта справи – кримінального "авторитета", який відповідав за постачання, зберігання й оптовий збут наркотичних засобів і психотропних речовин.

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"Злочинне угруповання мало дуже розгалужені зв’язки у злочинному середовищі, як на території України, так і за її межами. У своїй діяльності вони дотримувалися надзвичайних рівнів конспірації", – зазначив начальник Департаменту протидії наркозлочинності.

Та поліції все ж вдалося встановити місцерозташування "логістичного центру", де зберігали заборонені речовини.

Окрім цього, правоохоронці вилучили мисливську рушницю, два пістолети ТТ, дві оборонні гранати Ф1, одну наступальну гранату, радіоприймачі, дистанційні детонатори.

Затриманому громадянину загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі, наразі правоохоронці розшукують інших членів угруповання та каналу постачання.