Ющенко підписав закон про тимчасову надбавку до ввізного мита

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон України № 923–VІ “Про внесення змін до деяких законів України з метою поліпшення стану платіжного балансу України у зв`язку із світовою фінансовою кризою”.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України.

Закон передбачає запровадження терміном на шість місяців тимчасової надбавки у розмірі 13% до діючих ставок ввізного мита. Ця надбавка запроваджується виключно з метою відновлення рівноваги платіжного балансу, стан якого визначено критичним відповідно до діючих правил, та прирівнюється до ввізного мита у розумінні Закону України «Про Єдиний митний тариф».

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 4 лютого ухвалила в новій редакції Закон “Про внесення змін до деяких законів України з метою поліпшення стану платіжного балансу України у зв`язку зі світовою фінансовою кризою”, частково врахувавши пропозиції Президента.

Повернувши закон до ВР, Президент вказував, що законом передбачається запровадження, зміна та скасування тимчасової надбавки до діючих ставок ввізного мита на деякі товари (тимчасова процедура). При цьому законом визначено, що ця тимчасова процедура спирається на відповідні норми Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року. Президент зауважував, що стаття XII ГАТТ 1994 не містить положень щодо застосування державами–членами Світової організації торгівлі жодних надбавок до діючих ставок ввізного мита.

Законом також на строк не менше шести місяців запроваджується тимчасова цільова надбавка до діючих напередодні набрання чинності законом ставок ввізного мита у розмірі 13% до митної вартості товарів, що ввозяться на митну територію України в режимі імпорту, що також, на думку Президента, не узгоджується з вищезазначеними положеннями ГАТТ 1994 і може розглядатися як безпосереднє збільшення імпортного мита.

Законом Кабінету міністрів надається право зменшувати (скасовувати) розмір тимчасової надбавки до діючих ставок ввізного мита, а також продовжувати застосування тимчасової процедури шляхом прийняття урядом відповідного рішення. Президент вказував, що це не узгоджується з вимогами статті 92 Конституції України, за якою податки і збори встановлюються виключно законами України.

Президент пропонував відхилити цей закон, але депутати не погодилися на це. За відхилення закону проголосували 47 народних депутатів із 443, зареєстрованих в сесійній залі. Не вистачило голосів і на подолання вето. Проголосували лише 226 з 443 зареєстрованих у ВР.

Натомість Президент наголошував, що одним із шляхів розв`язання проблеми поліпшення стану платіжного балансу України у зв`язку зі світовою фінансовою кризою є тимчасове запровадження додаткового імпортного збору, що узгоджуватиметься з міжнародними зобов`язаннями України в рамках членства в СОТ. ВР врахувала цю пропозицію глави держави.