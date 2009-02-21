Якщо слухати МВФ, ВВП впаде до мінус 8-10%

Внутрішній валовий продукт може впасти до мінус 8-10%, якщо державний бюджет на 2009 рік буде сформовано згідно з вимогами Міжнародного валютного фонду.

Таку думку під час програми «Шустер Live» на телеканалі «Україна» висловив народний депутат від БЮТ Сергій СОБОЛЄВ.

«Це означає реальне недоотримання в бюджеті як мінімум до 40 млрд. грн. Це означає, що мери міст, центральний бюджет не отримають ще як мінімум 40 млрд. грн., які сьогодні є в цьому бюджеті», - сказав він.

За словами С.СОБОЛЄВА, він не розділяє оптимізм тих, хто вважає, що після внесення змін до держбюджету ситуація в державі зміниться на краще.

«Всі, хто сподівається, що якщо 1 травня бюджет, який буде внесено, щось додасть, то для цього потрібно прийняти хоча б із десяток законів, які дійсно додадуть (коштів) у бюджет», - переконаний народний депутат.

С.СОБОЛЄВ зауважив, що на сьогодні вносяться лише пропозиції щодо того, як витратити видаткову частину бюджету, але не пропонуються джерела його наповнення.

Довідка УНІАН. Міжнародний валютний фонд 5 листопада 2008 року схвалив рішення про виділення Україні стабілізаційного кредиту в обсязі 16,43 млрд. доларів США для зміцнення довіри у фінансовому секторі і допомоги економіці країни, яка постраждала від світової фінансової кризи.

У листопаді 2008 року Україна одержала перший транш кредиту в розмірі 4,5 млрд. доларів.

Разом із тим у лютому цього року МВФ висунуло керівництву України вимогу обмежити дефіцит держбюджету.

Як заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО, МВФ не надав Україні другий транш кредиту через відмову уряду вносити зміни до державного бюджету на 2009 рік.

20 лютого прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО допустила внесення змін до державного бюджету на 2009 рік у травні.