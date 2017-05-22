Україна в іноземних ЗМІ: найчастіше минулого тижня писали про блокування російських соцмереж та Євробачення – аналітики

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Протягом тижня 13-19 травня 2017 року переважна більшість світових ЗМІ найактивніше висвітлювала такі пов’язані з Україною новини як проведення в Києві пісенного конкурсу Євробачення-2017 та заборона доступу до ряду російських інтернет-порталів в України. Про це свідчать результати дослідження, проведеного аналітичною групою Corestone.

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Зокрема, як зазначають аналітики Corestone, видання Deutsche Welle, Neue Zürcher Zeitung та Bloomberg критично поставились до підписанням президентом України Петром Порошенком указу про блокування низки російських Інтернет-ресурсів, зокрема, соцмереж ВКонтакте та Одноклассники, а також сервісів Yandex та Mairl.ru. На думку цих видань, зазначене рішення обмежує свободу слова в Україні та розколює українське двомовне суспільство на два протилежні табори.

При цьому Atlantic Council негативно поставилася до спроби СБУ таким чином впливати на діяльність українських громадських активістів, зокрема, Олександру Устінову та співробітників YouControl.

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Водночас німецька Zeit Online, коментуючи рішення про блокування російських Інтернет-сайтів, високо оцінила прагнення українців здобути незалежність від Росії та побудувати успішну європейську державу, в якій пануватимуть демократичні цінності.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня 2017 року президент Уукраїни Петро Порошенко своїм указом увів в дію рішення РНБО про нові санкції проти Росії, які передбачають, зокрема, блокування доступу до соцмереж ВКонтакте і Одноклассники, а також сервісів Яндексу; телеканалів РБК, "Звезда" та ін.

Також провайдери мають заблокувати доступ до сайтів антивірусних компаній «Лабораторія Касперського» і DrWeb; сервісів 1С, Софтлайн Груп, Корпорації Парус і ще низки інших російських IT-компаній.